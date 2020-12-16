إحالة 87 موظفا للتحقيق في حملة للانضباط الإداري بالدلنجات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.هذا وقد وأسفرت الحملة الرقابية التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة مجدى إبراهيم عن إحالة 87 من العاملين بعدد من الوحدات الصحية للتحقيق لتغيبهم دون سند قانوني.وأكد مجدى إبراهيم رئيس مجلس ومدينة الدلنجات، أنه سيتم استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على جميع المصالح الحكومية بجميع قرى المركز، وذلك لتحقيق الانضباط الإدارى، مشيرًا إلى إحالة المخالفين للجهات القانونية لاتخاذ ضدهم القرارات اللازمة.