ارتفاع إصابات كورونا فى سويسرا لـ388828

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 388 ألفًا و828 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت زيورخ، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات في سويسرا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 6266 حالة.وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس، بلغ 311 ألفًا و500 شخص.وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 42 أسبوعًا.