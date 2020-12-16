مفتي الجمهورية في ندوة تثقيفية لطلاب الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية لطلبة كلية الشرطة، بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تعظيم دور التدريب والتثقيف لرفع معدلات أداء رجال الشرطة ونشر الوعي السليم بالمفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي.وتحدث المفتي عن أهمية الدور الذي يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار، مؤكدًا على أهمية التكاتف والتعاون بين كل أطياف المجتمع لمساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن.كما تحدث فضيلته عن سماحة الدين الإسلامي ووسطيته وأهمية التحلي بالفكر الواعي المستنير والانتماء الحقيقي للوطن.وفي نهاية المحاضرة، تم فتح باب المناقشة مع مفتي الجمهورية، الذي أجاب على أسئلة بعض طلبة الكلية، مشيرًا إلى أن تلك النقاشات تدل على تمتع الطلاب بقدر ملموس من الفهم والثقافة والمعرفة، وفي الختام قدم اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، درع الأكاديمية لفضيلة المفتي.