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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

3 خطوات لتسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب «الإعدادية»

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:49 ص
جريدة الدستور
ريم محمود
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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مهمة لطلاب الشهادة الإعدادية، وترصد «الدستور» بعض الروابط لتسجيل استمارة امتحانات الصف الثالث الإعدادي.

-إتاحة تسجيل الاستماره الإلكترونيه لطلبة الشهادة الإعداديه من خلال الحساب المدرسي الموحد 365
من يوم ١٦ حتى يوم ٢٦ ديسمبر، من خلال رابط تسجيل الإستمارة اضغط هنا

- كى تتمكن من ملئ الإستمارة وطباعتها ينبغى أن يكون لديك البريد الإلكتروني المدرسى الموحد الخاص بك من خلال هذا الرابط: اضغط هنا

- إنشاء بريد إلكتروني موحد خاص يتطلب أن يكون معك الرقم القومي الخاص بك، كود الطالب، بريد إلكترونى بديل، تليفون وأيضا يجب اتباع التعليمات المطلوبه لرفع الصورة على الاستمارة من حيث الجودة والحجم.

أصدر قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاب هام وعاجل بشأن التجهيز لامتحانات الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي ٢٠٢٠٢٠٢١.

وقالت الوزارة في خطابها للمديريات: تم إتاحة التطبيق الالكتروني الخاص بقيام طلاب الشهادة الاعدادية بتسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحان اتمام شهادة التعليم الاساسي علما بان التسجيل الالكتروني بداية من هذا العام سوف يتم باستخدام البريد الالكتروني الرسمي للطالب والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الالكترونية للحساب الموحد الإلكتروني.

وأضافت في خطابها: برجاء التنبيه مشددا علي المدارس الاعدادية بالمديريات التاكيد علي طلاب الصف الثالث الاعدادي المقيدين بالمدارس سرعة تسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحان الشهادة الاعدادية بعد مراجعة بياناتهم وذلك خلال الفترة بداية من اليوم الاربعاء الموافق ١٦ ديسمبر حتي الخميس ٢٦ ديسمبر.

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