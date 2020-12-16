«الصحة» تطلق قافلة طبية في الشرقية غدًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومي 17 و18 من الشهر الجاري في منطقة شهداء بحر البقر 2 مركز الحسينية محافظة الشرقية.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن القوافل تضم كل التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.وأشارت الوزارة إلى أن تلك القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.