التحالف العربى: تنفيذ الشق العسكرى بـ اتفاق الرياض أوشك على الانتهاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن أن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وأكد التحالف فى بيان صحفي له عن تنفيذ الشق العسكري باتفاق الرياض أنه شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة، وتأتي عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام من الطرفين.وقد أعلن أمس اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة، ولم يتم الكشف عن وقوع خسائر أو ضحايا جراء عملية اعتراض الطائرة التي أطلقتها جماعة الحوثي.