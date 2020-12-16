وزيرة التضامن توجه المديريات بالاستعداد لتقلبات الطقس

وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة والمديريات بالمحافظات، بضرورة الاستعداد الكامل لمواجهة تقلبات الطقس المحتملة، كما وجهت فرق الإغاثة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، بضرورة توفير احتياجات الأسر المتضررة وسرعة الاستجابة لأي بلاغات، حيث تم دعم 26 مركز إغاثة بكل المهمات، وتدريبهم وتأهيلهم لكل الأحداث، بالتنسيق مع تحيا مصر، كما تمت زيادة عدد السيارات المجهزة بأحدث أجهزة الإغاثة إلى 25 سيارة.وأكدت الوزارة على أنه تم أيضا توجيه فرق التدخل السريع التابعة للوزارة وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوي للانتشار في الشوارع بمختلف المحافظات والتعامل الفوري والسريع مع حالات الاطفال والكبار بلا مأوي ونقلهم إلي مؤسسات دور الرعاية التابعة للوزارة.وأشارت إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد لفرق الإنقاذ الخاصة بالسيول للتعامل في حالات الأمطار والسيول وكذلك سيارات التدخل الطبي والدفع الرباعي المجهزة للتعامل في المناطق الوعرة.وقد خصصت وزيرة التضامن، 15 مليون جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية، لصرف المساعدات اللازمة إذا لزم الأمر.