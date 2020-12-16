ضبط 1362 هاربًا من تنفيذ أحكام بأسوان

شن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون بالمحافظة، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، نتج عنها ضبط 1362هاربًا.وضمت الأحكام الصادرة ضد المضبوطين «6 جنايات، و303 حكم حبس جزئى، و57 حكم حبس مستأنف، و711 حكم غرامات، و285 حكم مخالفات»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطى بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، ومكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.