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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الهجرة تشارك اليوم في ندوة اليونسكو لاستعراض محاور «اتكلم عربي»

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:44 ص
جريدة الدستور
وفاء علي
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تشارك السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، في الندوة الافتراضية التي تنظمها مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية عبر تطبيق "زووم"، في إطار احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للغة العربية باليونسكو الموافق 18 ديسمبر من كل عام، لمناقشة التحديات التي تواجه اللغة العربية والتعريف بمبادرات تعزيز دورها كحاضنة للثقافة وناقلة للمعارف.

ويشارك في تلك الندوة السفيرة د. هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، والدكتور غيث فريز، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، والدكتور علي موسى، أمين عام المجلس الدولي للغة العربية، والدكتور عبد الحميد مدكور، أمين عام اتحاد المجامع اللغوية العربية.

وتستعرض وزيرة الهجرة، خلال مشاركتها بالندوة،محاور المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي تهدف الحفاظ على الهوية والثقافة العربية والمصرية وقبول الآخر، من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تعليم اللغة العربية البسيطة لأبنائنا بالخارج وكذا تعريفهم بالعادات والتقاليد العربية والمصرية، ما يعزز انتمائهم لوطنهم الأم وارتباطهم به.

ومن المقرر أن تبث فعاليات الندوة عبر صفحة المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" على فيسبوك على الرابط التالي: اضغط هنا

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