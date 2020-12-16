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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء دمياط يتعامل مع 22 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:41 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
ا ش ا
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تعامل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية مع 22 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 11 ألفًا و713 طنًا تشمل 2700 طن قمح، و100 طن كحول، و2550 طن كسب صويا، و3584 طن يوريا، و779 طن نترات معبأ، و400 طن ملح، و1600 طن فوسفات.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16 ألفا و776 طنا تشمل 12253 طن ذرة، و1948 طن حديد، و851 طن خردة، و1724 طن صودا، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 544 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن والمغرب وباكستان والصين وبلجيكا وهونج كونج وسلوفينيا وإيطاليا وانجلترا وسنغافورة وأمريكا.

كما بلغ عدد الحاويات الواردة 582 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 656 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 159 ألفًا و392 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26 ألفًا و834 طنًا.

وغادر أيضًا 2 قطار بحمولة إجمالية 2658 طن قمح متجهين إلى صوامع كفرالشيخ وشبرا، وقطار مكون من 25 عربة بعد أن أفرغ 25 حاوية مكافئة قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3721 شاحنة.

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