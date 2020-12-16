اليونان تعلن موعد تسلم 18 مقاتلة «رافال» من فرنسا

أكدت اليونان، استلامها 18 مقاتلة فرنسية من نوع «رافال»، من السلطات الفرنسية العام المقبل، في صفقة تسليح بلغت 11.5 مليار يورو؛ لتحديث قواتها المسلحة وسط توتر مع جارتها تركيا.وبحسب صحيفة «كاثمريني» اليونانية، قال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه من المقرر الانتهاء من الاتفاقات مع الحكومة الفرنسية وشركة الدفاع «داسو» في الأيام المقبلة، معلنًا الخبر في البرلمان قبل التصويت على ميزانية 2021.ويتضمن البرنامج خططًا لشراء فرقاطات جديدة وطائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار للحرب المضادة للغواصات، إضافة إلى ترقية أسطول اليونان بالكامل من طائرات «إف – 16» بحلول عام 2027، بالشراكة مع شركة الدفاع الأمريكية «لوكهيد مارتن».