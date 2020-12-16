رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البيئة: تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بـ12 محمية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:37 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح - أريج الجيار
طباعة
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لوضع استراتيجية لتطوير المحميات الطبيعية، وتقديم نموذجا حقيقيا للتنمية المستدامة حيث أنها تضع فى الاعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للسياحة البيئية بالترويج لها وخاصة أنها ستكون الملاذ لإنعاش الاقتصاد الوطني في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وأضافت أن الحكومة تقدم منتجا جديدا للسياحة البيئية من خلال إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية على أن يكون دور الدولة خاص بالإشراف والرقابة وتنظيم العملية بين الفاعلين والمهتمين بهذا المجال، مؤكدة أهمية رفع الوعي بأهمية المحميات وأهمية المشاركة فى حمايتها، ودمج سكان المجتمع المحلي فى ذلك بتدريبه وتطوير أساليبه فى الترويج لمنتجاته الثقافية وحرفه اليدوية المتميزة مع الحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية والبيئية للمحميات.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار بعدد 12 محمية من 30 محمية منتشرة فى أنحاء الجمهورية خلال فترة العام ونصف الماضية، وأن الوزارة قامت بإصدار عدة قرارات لتنظيم أوجه النشاط في المحميات الطبيعية، ودمج خمسة مجتمعات محلية داخل المحميات للمساهمة في أنشطتها لتنميتها اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير فرص عمل مستدامة لهم، حيث أصبح 70% من القوى البشرية داخل المحمية من المجتمع المحلي، موضحة أن هذه الإجراءات تعتبر بمثابة تهيئة لمشاركة القطاع الخاص في استثمار المحميات الطبيعية.

وأكدت فؤاد أن الوزارة حريصة على ان تكون الأنشطة الاقتصادية داخل المحمية لا تتعارض مع طبيعة المحمية الطبيعية، حيث لا يجوز إنشاء أنشطة لها انبعاثات تؤثر على أنواع النباتات في المحمية، لافتة إلى أحد أشكال طرق الاستثمار فى الغابة المتحجرة والمتمثلة في إنشاء متحف مفتوح لتاريخ الحفريات بالغابة على غرار متحف وادي الحيتان، مشيرة إلى ما تضمنه قانون المحميات الطبيعية من اشتراطات عامة لممارسة أي نشاط داخل المحميات.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لمناقشة أوجه التعاون في الاستثمار في المحميات الطبيعية، وكان الاجتماع بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يُحقق مع اللجنة الخماسية في إهمال منتخب الشباب

سعر جرام الذهب عيار 21.. أسعار اليوم فى مصر الأربعاء 16-12-2020

خطوات إضافة المواليد فى بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

مصدر بلجنة الانضباط يكذب كهربا فى واقعة محمد فضل

الصور

image description

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى (صور)

image description

فحص 876 مواطنا و2000 خدمة بيطرية خلال «جسور الخير 10» بأسيوط

image description

مواطنون يتسابقون لالتقاط الصور مع «باتمان الشيخ زايد»

image description

حريق هائل بإحدى الزراعات بجوار جامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال السيطرة على حريق أشجار ومخلفات بحى غرب (صور)

الأكثر قراءة

السيسي يستقبل محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بقصر الاتحادية

«مسافة أمان.. سرعة منخفضة».. 6 نصائح لقيادة آمنة وقت الأمطار

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 15-12-2020

خطوات إضافة المواليد فى بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

دعوة لتعلم فنون النينجا بدورة تدريبية عبر الإنترنت

شركة طيران روسية تخصص مقاعد لـ«رافضي الكمامات»

مواد غذائية تسبب مخاطر على الكلى

تعرف على التأثير «الخفي» لعصائر الفاكهة

أيام زمان

عرفته فى بار ببيروت.. حكاية أول حب فى حياة ماجدة الخطيب

من مذكرات السندريلا.. حكاية رسائل سعاد حسنى إلى الله

«قضية قتل شاب».. تفاصيل الحكم على ماجدة الخطيب بالسجن

«ضربها أمام الجميع».. حكاية الفتاة التي أحبها فريد الأطرش 10 سنوات

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس والأبوة المستمرة
ثروت الخرباوي
بدعة النسخ فى القرآن
منى رجب
عرفت الأستاذ نجيب محفوظ
ماجد حبته
روائى دبلوماسى جندى جاسوس!
المزيد

الثقافة

«امرأة عارية» على طاولة اتحاد الكتاب بالإسكندرية

في ختام فعالياته.. «الأقصر الدولي للتصوير» يكرم مصطفى عبدالمعطي

جمال حسان تدعو «النواب» لفرض ضريبة على شركات التواصل الإجتماعى

مش هحله.. مفردات الحارة المصرية