إجمالى إصابات كورونا ترتفع لـ4261 فى تايلاند

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الأربعاء، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 4261 حالة بعد تسجيل 15 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد-19"أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج وتم اكتشافهم في الحجر الصحي.وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى 3 آلاف و977 حالة، بينما توفي 60 شخصا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك 224 حالة في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.