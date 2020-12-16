خريطة سقوط الأمطار على المحافظات.. و4 تحذيرات

كشفت نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومحافظات الإسكندرية ومطروح والعريش وبورسعيد، ورشيد وبلطيم، اليوم الأربعاء.وتشهد السواحل الغربية ومناطق من الوجه البحري والسويس والإسماعيلية وكفرالشيخ والدقهلية والمنوفية ورأس سدر والشرقية والغربية، أمطار متوسطة تمتد إلى القاهرة.كما تشهد الفيوم وبني سويف أمطارًا خفيفة مع نشاط الرياح، كما أن أكثر النطاقات المتأثرة بسرعات الرياح هي مطروح وإسكندرية ومحافظات الوجه البحري.وأكدت وزارة الموارد المائية والري إتمام كل الإجراءات اللازمة وجاهزية كل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أي ازدحامات فى المجاري المائية.وطالبت وزارة الرى بضرورة اتباع الإرشادات حتى يتم تفادي أي خطورة يمكن التعرض لها، ومنها الابتعاد عن مسارات مخرات السيول، وأهمية تجنب أي أنشطة برية أو بحرية أو سفاري في هذه الفترة، والخروج من البيت يكون للضرورة فقط، وتجنب السير أو الجلوس أو ركن السيارات أسفل البلكونات أو المنازل القديمة.