رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خريطة سقوط الأمطار على المحافظات.. و4 تحذيرات

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:10 ص
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
طباعة
كشفت نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومحافظات الإسكندرية ومطروح والعريش وبورسعيد، ورشيد وبلطيم، اليوم الأربعاء.

وتشهد السواحل الغربية ومناطق من الوجه البحري والسويس والإسماعيلية وكفرالشيخ والدقهلية والمنوفية ورأس سدر والشرقية والغربية، أمطار متوسطة تمتد إلى القاهرة.

كما تشهد الفيوم وبني سويف أمطارًا خفيفة مع نشاط الرياح، كما أن أكثر النطاقات المتأثرة بسرعات الرياح هي مطروح وإسكندرية ومحافظات الوجه البحري. 

وأكدت وزارة الموارد المائية والري إتمام كل الإجراءات اللازمة وجاهزية كل المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أي ازدحامات فى المجاري المائية.

وطالبت وزارة الرى بضرورة اتباع الإرشادات حتى يتم تفادي أي خطورة يمكن التعرض لها، ومنها الابتعاد عن مسارات مخرات السيول، وأهمية تجنب أي أنشطة برية أو بحرية أو سفاري في هذه الفترة، والخروج من البيت يكون للضرورة فقط، وتجنب السير أو الجلوس أو ركن السيارات أسفل البلكونات أو المنازل القديمة.

موضوعات متعلقة

عرفته فى بار ببيروت.. حكاية أول حب فى حياة ماجدة الخطيب

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 16-12-2020

القصة الكاملة لـ«خناقة» حمو بيكا وعمر كمال

«دى قالتلك يا خاين».. قصة غضب هدى سلطان من فريد شوقى

الصور

image description

مواطنون يتسابقون لالتقاط الصور مع «باتمان الشيخ زايد»

image description

حريق هائل بإحدى الزراعات بجوار جامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال السيطرة على حريق أشجار ومخلفات بحى غرب (صور)

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع إنشاء مجمع 10 كليات

image description

65 مدرسة لإجراء الاختبار الإلكتروني لأولى ثانوي بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 16-12-2020

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 15-12-2020

خطوات إضافة المواليد فى بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

تعطيل الدراسة غدا في القاهرة لسوء حالة الطقس

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

كمامة مستعملة أفضل أم لا كمامة؟

رغم حراك «مي تو».. استمرار التمييز ضد النساء في هوليوود

توم كروز يهدد طاقم «Mission Impossible 7» بالفصل بسبب «كوفيد-19»

ينذر بـ«حرب الشوكولاتة».. كورونا يضرب خطط «أوبك» الكاكاو في مقتل

أيام زمان

عرفته فى بار ببيروت.. حكاية أول حب فى حياة ماجدة الخطيب

من مذكرات السندريلا.. حكاية رسائل سعاد حسنى إلى الله

«قضية قتل شاب».. تفاصيل الحكم على ماجدة الخطيب بالسجن

«ضربها أمام الجميع».. حكاية الفتاة التي أحبها فريد الأطرش 10 سنوات

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس والأبوة المستمرة
ثروت الخرباوي
بدعة النسخ فى القرآن
منى رجب
عرفت الأستاذ نجيب محفوظ
ماجد حبته
روائى دبلوماسى جندى جاسوس!
المزيد

الثقافة

أين تذهب هذا المساء؟.. نشرة بأهم فعاليات اليوم الثقافية

فكرى داود: المشهد البرلمانى الجديد مكسب للحركة النيابية

اليوم.. حفل إطلاق كتاب «الإسكندرية الماضى والحاضر»

«من رياض الطيبين» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الليلة