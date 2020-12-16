355 إصابة جديدة بكورونا فى فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 355 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 65 حالة وافدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.ونقلت صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني، عن بيان أصدرته وزارة الصحة- أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 108 آلاف و480 حالة، تعافى منهم 103 آلاف و271 حالة.كما ارتفعت حالات الوفاة إلى 965 حالة بعد تسجيل وفاة 5 حالات جديدة.