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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عالميا.. الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوع بفضل التحفيز الأمريكي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:51 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لأعلى مستوى في أسبوع إذ استند المعدن الأصفر إلى ارتفاع سجله في الجلسة السابقة بفضل آمال لمزيد من التحفيز الأمريكي، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1854.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر عند 1858.13 دولار، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1859.60 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركت "الأسواق تتوق فحسب إلى أي شيء فيما يتعلق بحزمة التحفيز الأمريكية والأنباء التي تفيد بتوصل الحزبين المتنافسين (الجمهوري والديمقراطي) إلى شبه اتفاق الليلة الماضية رفعت توقعات التضخم قليلا، مما يفيد الذهب".

ويترقب المستثمرون الآن بيان السياسات الأخير لهذا العام الصادر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والمقرر صدوره في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، إذ من المتوقع أن يُبقي المجلس على أسعار الفائدة عند صفر.

ويتوقع العديد من المحللين توقعات استرشادية جديدة بشأن المدة التي سيُبقي فيها المجلس على برنامجه الضخم لشراء سندات.

لكن مكاسب الذهب كبحها ما بدا أنه تأهب لقاح مضاد لكوفيد-19 تطوره مودرنا لتلقي موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع مما دعم الأسهم الآسيوية.

وصعد البلاتين الذي يُستخدم في صناعة السيارات 0.5 % إلى 1041.35 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1045 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث المعنيين بجنوب آسيا لدى ميتالز فوكس إن التوقعات بانتعاش اقتصادي في العام القادم من شأنها أن تبقي المعادن الصناعية مدعومة، على الرغم من أن هناك فائضا مستمرا في الإمدادات في السنوات الأخيرة.

وارتفعت الفضة 0.7 % إلى 24.66 دولار للأوقية وربح البلاديوم 0.7 % إلى 2335.07 دولار.

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