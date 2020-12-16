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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الضرائب»: تذليل العقبات لضمان مرونة تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:13 ص
جريدة الدستور
راندا التوني
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أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أصدر تعليمات مشددة لمصلحة الضرائب لتذليل كل العقبات التى قد تواجه الشركات بما يضمن التطبيق المرن والمبسط لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى تشكيل فريق عمل يقوم بتقديم الدعم الفنى والميدانى للممولين والتواصل معهم لتذليل العقبات التى تواجههم للانضمام للمنظومة.

وأضاف عبدالقادر أن الفاتورة الإلكترونية تُسهم فى إرساء دعائم التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري، على النحو الذى يُساعد فى التيسير على المتعاملين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ تطبيقها من 15 نوفمبر الماضى بمشاركة 134 شركة، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية منتصف فبراير المقبل وتشمل 350 شركة، وتنطلق المرحلة الثالثة منتصف مايو 2021، وتضم باقي المسجلين في مركز كبار الممولين.

وأوضحت سناء عبدالمنعم، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى، أن فريق العمل الذى تم تشكيله متواجد بمقر مركز كبار الممولين، ويتولى استلام مستندات تسجيل الممول بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإرسال بريد إلكترونى للممول بعنوان الموقع الإلكترونى الذى يستلزم دخول الممول عليه لتفعيل انضمامه إلى المنظومة، مضيفًا إلى قيام فريق العمل المشكل بمتابعة انضمام الممول للمنظومة وتذليل أي عقبات تواجهه أثناء عملية الانضمام، كما يقوم بالتواصل مع الممولين من خلال العديد من الوسائل مثل البريد الإلكترونى والرسائل النصية القصيرة والاتصالات الهاتفية، مضيفًا أن المصلحة تقدم من خلال فريق العمل دعمًا فنيًا للشركات على أرض الواقع.

وقالت عبدالمنعم إن مستندات التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية هى فى حالة حضور صاحب الشآن أصل بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر ساريين وصورهم للاطلاع عليهم، وأصل كل من البطاقة الضريبية، شهادة التسجيل بالقيمة المضافة وصورها، وخطاب تفويض من الشركة للتسجيل فى منظومة الفواتير الإلكترونية موضحة به بيانات الشركة (رقم تسجيل الشرك، عنوان الشركة، الإيميل الخاص بالشركة، رقم تليفون الشركة، وكذلك موضح به بيانات المفوض المدير المسئول "admin" عن منظومة الفواتير الإلكترونية بالشركة محدد به (الاسم بالعربية والإنجليزية، رقم بطاقة الرقم القومي، الإيميل، رقم التليفون)، لافتًا إلى أنه في حالة حضور الوكيل يتم تقديم كل المستندات السابقة بالإضافة إلى أصل التوكيل ساريًا وصورة منه.

من الجدير بالذكر أن وزير المالية كان قد أصدر قرارًا بإلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب.

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