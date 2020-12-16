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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: النظام الإيرانى أكبر راع للإرهاب فى العالم

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:16 ص
جريدة الدستور
منار أحمد
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أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، أليوت أبرامز، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تُريد لنظام طهران، أكبر راع للإرهاب في العالم، أن يحصل على أسلحة نووية، مضيفًا «نواجه نظامًا متطرفًا لا يتبع القانون الدولي».

كان «أبرامز» أعلن أن محادثاته والمسئولين الآخرين في إدارة الرئيس دونالد ترمب مع فريق جو بايدن، بدأت بشأن إيران والاتفاق النووي.

وفي تصريح أدلى به إلى مجلة «تيمز إسرائيل»، أوضح «أبرامز» أن الإجراءات المتخذة ضد إيران خلال رئاسة «ترامب» ليست قابلة للتراجع بالكامل، مشيرًا إلى العقوبات المتخذة ضد نظام طهران في مجال انتهاك حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.

كما أعلن إليوت أبرامز، في 25 نوفمبر الماضي، عن تشديد العقوبات على إيران مجددًا، وحث الرئيس المنتخب جو بايدن على الاستفادة المثلى من هذه الضغوط.

وأكد أن مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران ستستغرق شهورًا، وأنه من الخطأ الاعتقاد بأن الإدارة الأمريكية الجديدة يمكن أن تغير السياسة تجاه إيران مثل مفتاح الكهرباء.

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