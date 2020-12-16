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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«البرديات الأدبية» محاضرة دولية بآثار مطروح

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:09 ص
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، إن كلية الآثار واللغات بالجامعة، بدأت أول لقاءات سلسلة المحاضرات الدولية عن بُعد، وموضوعها "البرديات الأدبية"، بحضور الدكتور رودني آست أستاذ علم البردي بجامعة "هايدلبرج" بألمانيا، وذلك عبر تطبيق "زووم".

وأشار الدكتور مصطفى النجار إلى أن تلك المحاضرات تأتي في إطار خطة الجامعة نحو إثراء وتطوير جودة الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب والنهوض بها، بهدف إعداد خريج على مستوى عالٍ من الخبرة، قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح رئيس الجامعة أن المحاضرة تناولت دراسة البرديات الأدبية في إطار التعليم اليوناني في مصر، وذلك في العصرين البطلمي والروماني.

وأضاف النجار أن المحاضرات الدولية يتم فيها دعوة عدد من الأساتذة المتخصصين بالجامعات الأوروبية والأمريكية، لتقديم محاضرات عن بعد، في بعض التخصصات التي تقوم الكلية بتدريسها للطلاب، وذلك لتوفير فرصة الاحتكاك بالخبرات الدولية، بهدف وضع الجامعة على الخريطة الدولية.

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