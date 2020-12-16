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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تحذر من وقوع انهيارات جليدية وتعطل المرور بسبب البرد الشديدة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:47 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تتعرض مناطق واسعة من اليابان اليوم الأربعاء لموجة برد شديدة، مما دفع السلطات للتحذير من وقوع انهيارات جليدية وتعطل حركة المرور.

وقد هطل أكثر من 150 سنتيمترا من الثلوج على بلدة ميناكامي، شمال طوكيو، خلال الـ48 ساعة الأخيرة حتى صباح اليوم، في حين هطل 130 سنتيمترا من الثلوج على بلدة يوزاوا في إقليم نيجاتا، بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد.

وقالت صحيفة هوكايدو شيمبون إن هطول ثلوج كثيفة أدى إلى إلغاء 81 رحلة بالقطار في جزيرة هوكايدو.

وأضافت الصحيفة أن درجات الحرارة تراجعت إلى سالب 20.1 درجة مئوية في مدينة فورانو خلال الصباح، وسالب 10.5 درجة مئوية في مدينة هاكوداتي.

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار هطول الثلوج بكثافة على مدينة هوكايدو وساحل بحر اليابان حتى غدا الخميس.

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