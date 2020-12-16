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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 45 طن لحوم وعظم بدون بيانات في الغربية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 09:43 ص
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تمكنت الإدارة العامه للإنتاج الحيواني وشرطة المسطحات والبيئة بالغربية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية، من ضبط 45 طن لحوم وعظم غير مدون عليها أي بيانات بـ 3 مصانع، لمركزات البروتين والدواجن بمركز السنطة ومنهم مصنع غير مرخص.

وأكد المهندس علي عبد الجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن عملية القبض تمت بناءً على تحريات سابقه من قبل الإدارة العامة للإنتاج الحيواني والداجني بالمديرية، مشيرًا إلى أنه تم ضبط مركزات وبروتين وخامات أعلاف غير صالحة.

وشدد وكيل الوزارة على مهندسي الإدارة العامة للإنتاج الحيواني والداجني، على ضرورة الاستمرار في المتابعة للمزارع والمصانع؛ لرصد أي مخالفات ومعاقبة المخالفين من خلال تحرير المحاضر والعرض على النيابة.

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