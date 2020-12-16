تضارب التوقعات حول اجتماع «السياسة النقدية» في 24 ديسمبر

تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 24 ديسمبر الجاري، لبحث أسعار الفائدة على الايداع والاقراض، بعد أن قام البنك المركزي بتخفيض الفائدة خلال الاجتماع الأخير بمقدار 50 نقطة.وفي هذا السياق توقع الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن يستمر البنك المركزي المصري في سياسته نحو تخفيض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.وأشار عبد العال لـ"الدستور"، إلى أن سعر الفائدة على الجنيه المصري، لا يزال جذابا مقارنة بأسواق أخرى، ومن جانبه يستهدف البنك المركزي تشجيع الاستثمار مما يدفعه لخفض جديد لأسعار الفائدة.ومن جانبها أكدت رضوى السيوفي رئيس قسم البحوث بمركز فاروس للأبحاث، أنه من المتوقع ألا يتخذ البنك المركزي قرارات جديدة خلال الاجتماع المقبل وأن يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة على الايداع والاقراض، وفقا لمعدلات التضخم المعلنة من قبل البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.