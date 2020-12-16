توقف ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير يشير لارتفاع المخزون الأمريكي

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالقرب من أعلى مستوى لها منذ حوالي 10 أشهر، بعد صدور تقرير أشار إلى ارتفاع مخزون النفط الأمريكي مما قلص التأثير الإيجابي لبدء استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد والذي دفع سعر النفط إلى الارتفاع خلال الأيام الماضية.جرى تداول التعاقدات الآجلة للنفط اليوم بالقرب من مستوى 48 دولار للبرميل في أعقاب تصريحات عن رصد معهد البترول الأمريكي أمس ارتفاع مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 1.97 مليون برميل.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الزيادة الأسبوعية ستكون الثانية على التوالي لمخزون الخام الأمريكي بحسب بيانات معهد البترول الأمريكي.في الوقت نفسه، فإن الأسعار ارتفعت في تعاملات آسيا اليوم مع اتجاه المشترين إلى الشراء بأسعار أعلى. في المقابل فإن تعافي الطلب على النفط يبدو متذبذبا مع ارتفاع معدل التكرير اليومي للخام في الصين إلى مستوى قياسي خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام إلى أقل مستوى لها منذ 10 سنوات، مع توقعات باستمرار التراجع.وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 6 سنتات إلى 47.56 دولار للبرميل تسليم يناير المقبل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع حتى الساعة الواحدة و34 دقيقة ظهرا بتوقيت سنغافورة، وذلك بعد ارتفاعه أمس بنسبة 1.3%.وتراجع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال اليوم بنسبة 0.2% إلى 50.66 دولار للبرميل بعد ارتفاعه أمس بنسبة 0.9% ليغلق أمس عند أعلى مستوى له منذ أوائل مارس الماضي.