ارتفاع إصابات «كورونا» فى مالى لـ5878 حالة

أعلنت وزارة الصحة في مالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأشار بيان للوزارة بثته الإذاعة المالية، إلى أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 42 إصابة مؤكدة بالفيروس، وشفاء 67 مصابًا ووفاة أربعة آخرين.وأضاف البيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 5878 حالة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 3697 حالة، والوفاة 205 حالات.