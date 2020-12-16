عبدالعاطي: التصدي بحزم لكل التعديات على نهر النيل والترع والمصارف

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مواصلة كافة أجهزة الوزارة بالتصدي للتعديات والمخالفات بحزم على كافة المجاري المائية، وعلى نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث.وقال وزير الموارد المائية والرى، في بيان، إنه يتم إزالة المخالفات للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.ووجه عبدالعاطي بضرورة أن تكون اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، في حالة إنعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ومواجهة موسم الأمطار والسيول.وأوضح عبدالعاطي، إنه يتم متابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.