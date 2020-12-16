معارض تركى لأروغان: الانتخابات المقبلة لن تكون فى السلطة

ندد سلجوق أوزداغ، نائب رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، بالوضع السياسي الحالي في تركيا، وغياب الديمقراطية في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، قائلا له: "لا توجد انتخابات في تركيا، فإذا كان لدينا انتخابات لن تكون أنت في السلطة، أم لديك توقعات بحدوث انقلاب؟"، وفقا لموقع "كرونوس" التركي.وعلق "أوزداغ" على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، التي قال فيها للمعارضة التركية "لن تصلوا للحكم بالانتخاب ولا تعلقوا آمالكم على بايدن"، قائلا "هل تتوقع أنت أملًا من بايدن؟".وأكد أوزداغ أن كل تصريح للمعارضة التركية يتم تفسيره على أنه دعوة للانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.