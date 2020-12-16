الأسبوع المقبل.. اليونان توقع عقد شراء 18 طائرة «رافال»

تعتزم اليونان شراء 18 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال، للوقوف في وجه التهديدات التركية المتواصلة باعتبارها تمثل تهديدا لأمن البحر المتوسط وللدول الأوروبية بصفة عامة، وفقا لموقع "أحوال" التركي.ومن المتوقع توقيع العقد الأسبوع المقبل في أثينا مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي.وقال ستيليوس بيتساس المتحدث باسم الحكومة اليونانية إن بلاده تعتزم شراء أسلحة وتعزيز الجيش وتحديث صناعتها الدفاعية، مضيفا:"نجري محادثات مع حلفائنا من أجل تعزيز قواتنا المسلحة".وتشهد علاقات دول عدة في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا، توترا شديدا مع تركيا وخاصة حول القضية الليبية ومسألة الهجرة فضلا عن احتياطيات الأمن والغاز في شرق المتوسط، حيث تتهم أنقرة باتباع سياسة توسعية.