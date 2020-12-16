اليونان تقر زيادة ميزانية الدعم العسكرى للعام الجديد

كشف موقع "أحوال" التركي، في تقرير له، أن توتر العلاقات المستمر في الفترة الأخيرة بيان اليونان وتركيا، دفع اليونان لزيادة المخصصصات المالية في الميزانية الجديدة لها للدعم العسكري وشراء الأسلحة.وذكر التقرير أن خطة الميزانية المقترحة للحكومة اليونانية للعام المقبل تشهد إنفاقا عسكريا يبلغ 5.2 مليار يورو (3 مليارات دولار)، أي خمسة أمثال المبلغ الذي تم إنفاقه على الدفاع في العام الجاري.ومن المتوقع اعتماد خطة الميزانية بعد مناقشتها في البرلمان، حيث يتمتع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بأغلبية في البرلمان، وهو ما يعني وفقا لوسائل الإعلام اليونانية أنه من المرجح أن يتم تمرير الميزانية.وأعلن ميتسوتاكيس زيادة الإنفاق الدفاعي بسبب الخلاف المستمر مع تركيا بشأن حقوق احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.