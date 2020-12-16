رغم الحظر.. تركيا تسجل رقمًا قياسيًا فى إصابات كورونا اليومية

على الرغم من استمرار الحكومة التركية في فرض حظر التجول خلال أيام الأسبوع، للحد من الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا الإ أن الحالات في زيادة مستمرة، وتفشي سريع للفيروس في البلاد.وأعلنت وزارة الصحة في تركيا، أنها سجلت 32102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما في ذلك حالات غير منتظمة، في آخر 24 ساعة.وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية ارتفاع عدد الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا إلى مستوى قياسي بلغ 235 حالة في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 16881.وتحتل تركيا المرتبة الثالثة عالميًا في عدد الحالات اليومية، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.