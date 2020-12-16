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منوعات

«كورونا» يجبر الصين على تعليق 3 رحلات جوية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:33 ص
تعليق رحلات جوية
تعليق رحلات جوية
وكالات
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أعلنت الهيئة الوطنية للطيران المدني الصني، عن تعليق ثلاث رحلات جوية قادمة من الخارج لمدة أسبوع واحد بعد أن جاءت نتائج اختبار العديد من ركابها إيجابية لـ«كوفيد-19» خلال رحلات مؤخرًا.

وأضافت الهيئة، أن نتائج اختبار خمسة ركاب على متن رحلة أديس أبابا - تشنغدو الجوية ET636 للخطوط الجوية الأثيوبية جاءت ايجابية يوم 3 ديسمبر، ونتائج اختبار ثمانية ركاب على متن رحلة موسكو-تشنغتشو الجوية EO429 لخطوط ايكار الجوية الروسية جاءت ايجابية في اليوم ذاته، بينما كانت نتائج اختبار ستة ركاب على متن رحلة زيورخ-شانغهاي الجوية LX188 للخطوط الجوية السويسرية الدولية ايجابية.

وسيبدأ تعليق رحلة الخطوط الجوية الأثيوبية ورحلة خطوط ايكار الجوية اعتبارًا من يوم 21 ديسمبر، بينما سيبدأ تعليق رحلة الخطوط السويسرية الدولية من يوم 27 ديسمبر.

وطرحت الهيئة آلية المكافأة والتعليق يوم 4 يونيو لاحتواء انتشار «كوفيد-19» بشكل أكبر.

وبموجب سياسة الهيئة، فاذا ظهرت نتائج اختبار جميع الركاب القادمين من الخارج على متن خط جوي لـ«كوفيد-19» سلبية لثلاثة أسابيع متتالية، فسيسمح للخط الجوي بزيادة عدد رحلاته الى رحلتين كل أسبوع.

واذا تجاوز عدد الركاب القادمين من الخارج الذين تظهر نتائج اختبارهم إيجابية خمسة، فسيتم تعليق رحلات الخط الجوية لمدة أسبوع واحد.

وسيستمر التعليق لمدة أربعة أسابيع إذا وصل عدد الركاب الذين تظهر نتائج اختبارهم لـ«كوفيد-19» إيجابية إلى أكثر من عشرة.

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