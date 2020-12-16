الصين تسجل 12 حالة إصابة جديدة بكورونا

قالت هيئة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي سجل 12 حالةإصابة جديدة بـ«كوفيد-19» يوم 15 ديسمبر انخفاضًا من 17 حالة في اليوم السابق.وقالت اللجنة الوطنية للصحة -في بيان- إن جميع الحالات الجديدة كانت إصابات قادمة من الخارج، وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى تسع من ثماني حالات في اليوم السابق.ويبلغ العدد الإجمالي لحالات «كوفيد-19» المؤكدة في البر الرئيسي الآن 86770 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.