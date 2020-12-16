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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا ترحب بموافقة إسرائيل على تسليم معتدية جنسيًا على أطفال

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 06:11 ص
كريستيان بورتر
كريستيان بورتر
وكالات
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رحب المدعي العام الأسترالي، كريستيان بورتر، اليوم الأربعاء، بخسارة مالكا لايفر، المعتدية المزعومة على الأطفال، استئنافا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية لمنع تسليمها إلى أستراليا.

ووصف بورتر القرار بأنه "خطوة رئيسية يجب أن تمنح الضحايا المزعومين بعض الأمل".

وقال بورتر في بيان إن "قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، برفض استئناف لايفر، هو نبأ سار، خاصة بالنسبة للضحايا المزعومين في أستراليا".

وتواجه لايفر، وهي معلمة سابقة، اتهامات بالاعتداء جنسيا على عدد من طالباتها في مدرسة "أداس إسرائيل" في ملبورن.

وتواجه لايفر 52 عاما وهي مواطنة إسرائيلية، 74 اتهاما بالاعتداء جنسيا على أطفال خلال الفترة من 2004 حتى 2008.

وفرت لايفر إلى إسرائيل عام 2008 بعد مزاعم من جانب طالبات سابقات وتم إيقافها بعد ذلك. وهي تكافح عملية تسليمها من إسرائيل منذ 2014.

وأعلن وزير العدل الإسرائيلي آفي نيسنكورن الحكم أمس الثلاثاء، قائلا إنه يعتزم التوقيع على أمر التسليم "دون تأخير".

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