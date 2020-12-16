كوريا الجنوبية تسجل رقمًا قياسيًا للإصابات بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، تسجيل رقم قياسي للإصابات اليومية بفيروس كورونا.وأعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها،اليوم، أن كوريا الجنوبية أضافت 1078 إصابة جديدة بالفيروس، بما يشمل 1054 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 45442 إصابة.ورقم اليوم أعلى من الرقم القياسي السابق البالغ 1030، والذي تم تسجيله يوم الأحد عندما تجاوز العدد اليومي للإصابات الجديدة حاجز الألف حالة للمرة الأولى.وأبلغت البلاد عن 12 حالة وفاة بكورونا، مما يرفع الإجمالي إلى 612.