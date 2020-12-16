فيلم الصندوق الأسود يتخطى 7 ملايين جنيه

تخطى الفيلم السينمائي الصندوق الأسود سبعة ملايين جنيه منذ عرضه في دور السينما لما يقرب من ثلاثين يومًا وهو الفيلم الذي يعرض في موسم أفلام أول الشتاء ومستمرة حتى أفلام رأس السنة.فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.تدور أحداث الفيلم حول ياسمين التي تجد نفسها وحدها في مواجهة لصّين بمنزلها، يؤدي دورهما كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها هو الآخر للخطر.