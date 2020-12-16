عمر كمال لـ«بيكا»: «أنا سايبك تاكل عيش»

قال مطرب المهرجانات عمر كمال، إنه فوجئ بنشر حمو بيكا، مؤدي المهرجانات لصورته بها علامة خطأ، متابعًا: "حط على صورتي علامة غلط كأني واحد إسرائيلي، وكاتب كلام غريب عن الشغل".ورد كمال عبر بث مباشر نشره على صفحته الرسمية قائلًا: "انا محترم جدا وسكتت كتير جدًا على إهانات وقلة أدب الناس، ومش برد، وبكبر دماغي، والناس بتشوفني على قد إيدها، أنا ممكن اطلع أقولك يا أبو كرش، بس أنا مش قليل الأدب زيك ومش مبدأ عندي".وواصل: "لو قفلت تراكي هتقوم حرب وهقفلك كل تراكاتك اللي أنا مشترك فيها، أنا سايب كل التراكات على قناتك وانت اللي بتكسب منها وبتاكل بيها عيش، والله الغني، أنا بكسب من زمان وكل دا مش لازمني في حاجة".ورد على اتهام بيكا قائلًا: "القصة بدأت إن قاعد عند الحلاق بتاعي لاقيت بيكا داخل عليا واحد بيتفق على شغل فساتين، أنا مالي، أنا عايز أعمل فن كويس من غير أسماء، والأصول والأدب بتاع الشغل تسألني عايز كام في الشغل، أنا بقدرك لما بتطلب معايا في شغل، وبسألك، وإسلام ساسو موجود يشهد على مهرجان الدنيا بتجرح اللي انت خدته بدون ما تقول أو تستأذن وأنا اللي دافع فيه، وأنت بايع المهرجان لناس وقابض فلوسه فين حقي، أنا طول عمري ما بديك تراكتي، وعمر ما سألت حد فيكوا على جنيه".وأكد أنه تواصل مع الفنان هاني شاكر ليحل أزمته مع نقابة المهن الموسيقية، متابعًا: "أنا كنت بقف جنبك وبساعدك في عز ما صحابك هربوا منك، وتأخر أغنية انتي معلمة إن النقابة كانت رافضة وجودك وأنا اللي روحت وحليت الموضوع"، متسائلًا: "فين فلوس أغنية الفرح مع إني مقابلك أول إمبارح، وبعدين أنا ربنا كرمني وعايز أعمل فن محترم، انت خلتني أعمل الفيديو واحرجتني مع الراجل، هي دي أصول شغل، إنت دخلت بيتي وكلت عيش وملح عيب تكتب بوست قدام الناس".وأشار: "أنا نزلت لك مدير أعمالي في فرحك عشان هو اللي مكلم النجوم اللي جت في فرحك ووقفت لوحدي في تونس وأنا عندي مشكلة، أنا طول عمري جدع، وسايبلك 12 تراك تاكل منها عيش، وعربيتك اللي انت راكبها أنا اللي اتصدرت لك فيها عند المعرض وكان ثمنها مليون و850 ألف جنيه، ودورت عربيتك في وقتها ومشيت وكله عشان خاطري أنا، أنا مش قليل ولا صغير".