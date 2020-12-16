فيجى تستعد للإعصار القوى «ياسا»

تستعد فيجي لاستقبال الإعصار «ياسا»، وهو إعصار مداري من الفئة الخامسة، يتوقع أن يضرب البلاد بشكل مباشر.ويتوقع أن يأتي الإعصار مصحوبًا برياح تصل سرعتها المتوسطة إلى 200 كيلومتر في الساعة، وعواصف بسرعة تصل إلى 280 كيلومترًا في الساعة لدى اقترابه من جزر فيجي الرئيسية غدًا الخميس، بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية في فيجي.وقال خبير الأرصاد الجوية ستيفن ميكي: «هذا إعصار قوي للغاية بالنسبة لفيجي، وسيكون مدمرًا جدًا للسكان».وأعلنت الحكومة عن إغلاق جميع المدارس، اليوم الأربعاء، قبيل قدوم الإعصار.وكانت المنطقة قد تعرضت لإعصار مدمر آخر من الفئة الخامسة في أبريل.