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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«قضية قتل شاب».. تفاصيل الحكم على ماجدة الخطيب بالسجن

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 03:31 ص
ماجدة الخطيب
ماجدة الخطيب
ايهاب مصطفى
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استعدت ماجدة للمثول أمام القضاء وهناك عرفت بشأن دعوى رفعت ضدها من سنوات بتهمة قتلها أحد المواطنين بسيارتها، وانتظرت ماجدة لترى نتيجة التحقيق وحكم القضاء، وجاء الجواب الحكم بحبسها سنة أو حضور محكمة النقض أو الغياب عن مصر لمدة خمس سنوات، وقصة الغياب عن مصر لم تكن قرارًا وإنما كانت مخرجًا ونصيحة وضعت في التداول أمام ماجدة لتجد حلًا من المأزق الذي وضعت فيه.

الحكاية كما ذكرتها مجلة "الموعد" تكملها بأن ماجدة أخفقت وكان الغموض وبدأت حرب الإشاعات وقيل الكثير، فبعضهم قال إنها هربت من القضاء المصري، وآخرون أفادوا بأنها سافرت مضطرة للخارج للعلاج النفسي من الحالات التي انتابتها في السجن، وأكد آخرون أن ماجدة أصبحت خارج مصر متنقلة بين باريس ولندن واليونان.

وقيل إنها حلت ضيفة على المليونير توفيق عبد الحي، وهو المليونير الذي اتهم في قضية "الفراخ الفاسدة" واستطاع تهريب أمواله إلى الخارج واتخذ من اليونان مستقرًا له بعد أن ضمن عدم ملاحقة السلطات له.

ولم يطل اللغط حتى أتى الخبر على لسان ماجدة، فأكدت أنها ليست هاربة من القانون إنما تنفذ نصًا قانونيًا بغيابها عن مصر لمدة خمس سنوات، وقالت إنها التحقت بإحدى معاهد الإخراج السينمائي لتعود بلقب مخرجة، وهي تنشغل وقتها بالدراسة والعمل كمديرة لفندق بيراميدز في حي باستيل في باريس.

بدأت ماجدة بالتأقلم مع الجو الباريسي وحصلت على موافقة وزارة الثقافة في ذلك الوقت لتأسيس معهد لتعليم الرقص الشرقي وفن التمثيل والإلقاء، واختير المبنى قرب محطة "تماردي ليست" على أن تكون المدرسة تحت إشراف الوزارة.

وبقيت ماجدة باحثة عن الحل النهائي لقضيتها فيما كانت هالة صدقي تحل محلها في بطولة فيلم الخدعة الكبرى أمام فاروق الفيشاوي وحسين الشربيني.

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