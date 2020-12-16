فكرى داود: المشهد البرلمانى الجديد مكسب للحركة النيابية

تحدث الروائي فكري داود عن التنوع الذي يشهده مجلس النواب في دورته المقبلة، أيدلوجيا وفكريًا وسياسيًا، وتمثيل السيدات لأول مرة بعدد 148 سيدة، قائلًا: "التنوع الذي يشهده مجلس النواب في دورته المقبلة، من أهم الظواهر والمكاسب للحركة النيابية المصرية، وهذا يدعم تعدد الآراء والرؤى سياسيا وأيدلوجيا وفكريا، لذا يفترض أن تأخذ الموضوعات حقها من البحث والمناقشة قبل أي تشريع".وأضاف "داود"، في تصريحات لـ"الدستور": "تمثيل السيدات الكبير، خاصة ممن كن مرشحات خارج القوائم، يعد هذا مكسبًا كبيرًا، ليس لكثرة عددهن فقط، لكن لأن السنوات الأخيرة شهدت نجاح السيدات في قيادة مواقع هامة جدا كالوزيرات والمحافظات وغيرها".وتابع: "ومن الواضح جدا أن الانتخابات هذه المرة، ساهمت في تنظيف المجلس ممن اعتادوا الصراخ واستعراض العضلات وإيذاء الناس باللفظ والفعل، رغم ما أنفقوه من أموال أثناء الدعاية الانتخابية، ولعل هذا كان أسوأ ما شاب الانتخابات، التي أشهد تماما أنها كانت داخل اللجان وأمام الصناديق حرة ونزيهة، علاوة على الجهد الجاد المبذول من أجل تأمين العملية الانتخابية، أقول هذا الكلام آملا في دورة نيابية ناجحة في هذه الحقبة الهامة من تاريخ مصر".