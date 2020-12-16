اليوم.. حفل إطلاق كتاب «الإسكندرية الماضى والحاضر»

ينظم مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية٬ في الخامسة مساء اليوم الأربعاء٬ حفل إطلاق ومناقشة كتاب "الإسكندرية الماضي والحاضر" للمهندس محمد العواد وياسمين حسين وذلك بالقاعة الرئيسية بالمكتبة.يصحب حفل إطلاق الكتاب معرض للوحات إلى جانب كروت تذكارية تجمع بين ماضي وحاضر الإسكندرية.يأخذنا الكتاب إلى رحلة عبر الزمان والمكان في مدينة الإسكندرية، ويتجول بنا عبر شوارعها وميادينها وحدائقها في استعراض لماضي المدينة في مطلع القرن العشرين وحاضرها، فنجد في هذا الكتاب رصدًا وتوثيقًا للماضي والحاضر عبر استخدام الناقل الأكثر حيادية، وهو الصورة الفوتوغرافية.فرغم تناول الكثير من الأعمال البحثية الإرث الثقافي والفني والمعماري للإسكندرية، فإن الصورة دائمًا ما كانت أهم طرق التوثيق لرصد التغيرات دون زيف أو إبداء وجهة نظر؛ بحيث تفتح للمشاهد مجالًا للتفكير والتساؤلات، ولهذا فللصورة الفوتوغرافية مهمة في حفظ الذاكرتين المجتمعية والمكانية.