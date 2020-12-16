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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«من رياض الطيبين» على طاولة مركز الحرية للإبداع.. الليلة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:44 ص
من رياض الطيبين
من رياض الطيبين
نضال ممدوح
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تستقبل قاعة توفيق الحكيم، التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء٬ ندوة لمناقشة كتاب "من رياض الطيبين" والصادر عن مكتبة جزيرة الورد للكاتبة مريم توفيق.

وبحسب الناشر عن الكتاب: يتناول الكتاب الموضوعات التى تحدث عنها شيخ الأزهر خلال لقائه مع بابا الفاتيكان٬ وهي التقوى، الحياء، العفة، العدل، صلة الرحم، العدل مع غير المسلمين، الإمارة، الصبر، الرحمة، الصلاة، التوكل، الكبر، الجدال، حب الجاه والسيطرة الذى اعتبرته من أهم الأمراض الاجتماعية.

كما تطرق الكتاب إلى وثيقة الأخوة الإنسانية، التى وقعها شيخ الأزهر مع البابا "فرنسيس" بابا الفاتيكان، لنشر قيم التسامح والوئام، وفتح صفحة جديدة من عمر الإخاء بين بنى الإنسان على اختلافهم وتنوعهم من أجل أمان العالم.

ويقام اللقاء مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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