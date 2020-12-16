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منوعات

أمريكا ترخص بتسويق أول فحص منزلى سريع لفيروس كورونا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:32 ص
فحص منزلى
فحص منزلى
وكالات
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رخّصت الولايات المتحدة، بتسويق أول فحص منزلي سريع لـ«كوفيد-19»، سيُباع بدون وصفة طبية، وتظهر نتيجته في غضون 20 دقيقة.

وهذا الفحص الذي طوّرته شركة إليومي، ومقرّها كاليفورنيا، سيباع بحوالي 30 دولارًا. وتخطط الشركة لطرح ثلاثة ملايين وحدة منه في يناير 2021، وملايين أخرى في الأشهر اللاحقة.

وقال ستيفن هان، مفوّض الوكالة الأمريكية للغذاء والدواء، إنّ ترخيص الاستخدام الطارئ يمثّل «معلمًا رئيسيًا».

وتابع: «نحن نساعد في توسيع وصول الأمريكيين إلى الفحوصات، وتقليل العبء على المختبرات وإمدادات الاختبار، وإعطاء الأمريكيين المزيد من خيارات الاختبار من راحة وسلامة منازلهم».

ويعتمد الاختبار على رصد الأجسام المضادة، بمعنى أنه يعمل عن طريق الكشف عن جزيء سطحي لفيروس كورونا، على عكس فحص «بي سي آر» الأكثر شيوعًا، والذي يبحث عن المادة الوراثية للفيروس.

وتشبه التكنولوجيا المستخدمة في هذا الفحص المنزلي تلك المستخدمة في اختبارات كشف الحمل المنزلية، ولا يتضمن الاختبار المنزلي إدخال أداة التحليل بعمق في الأنف، وبالتالي فهو أكثر راحة في الاستخدام الذاتي.

وذكرت وكالة الغذاء والدواء، أنّ الفحص المنزلي حدّد بشكل صحيح 96 % من العيّنات الإيجابية، و100% من العيّنات السلبية لدى الأفراد الذين يعانون من أعراض الإصابة بكورونا.

وبالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من أية أعراض، حدّد الاختبار بشكل صحيح 91% من العيّنات الإيجابية، و96% من العيّنات السلبية.

وذكرت الوكالة أنّه بالنسبة للمرضى الذين ليس لديهم أعراض، يجب التعامل مع النتائج الإيجابية على أنها إيجابية بشكل افتراضي حتى يتمّ تأكيدها من خلال اختبار آخر في أسرع وقت ممكن.

وأضافت، أنّ الأفراد الذين لديهم نتائج إيجابية يجب أن يعزلوا أنفسهم ويطلبوا رعاية إضافية من مقدّمي الرعاية الصحيّة، في حين أنّ الأشخاص الذين يعانون من أعراض سلبية، ولكن يعانون من أعراض «كوفيد-19»، يجب عليهم أيضًا طلب المتابعة مع مقدّمي الرعاية الصحية الخاصين بهم.

ويتّصل الاختبار المنزلي بتطبيق على الهواتف الذكية للمستخدم لتفسير النتائج، ويستغرق صدور النتيجة أقلّ من 20 دقيقة وتظهر عبر التطبيق.

وطوّرت الشركة الاختبار بتمويل حكوميّ قدره 30 مليون دولار من المعاهد الوطنية للصحة.

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