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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بسبب كورونا.. كوريا الجنوبية تفقد 273 ألف وظيفة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 07:41 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
وكالات
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن فقدان 273 ألف وظيفة في نوفمبر وسط جائحة كورونا.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن هيئة الإحصاءات الكورية أن عدد العاملين بلغ 27.2 مليون شخص الشهر الماضي، أقل بـ 273 ألفا مقارنة بالعام الماضي.

وانخفضت وتيرة التراجع الشهر الماضي عن أكتوبر، عندما انخفض عدد الوظائف بمقدار 421 ألف وظيفة، وهو أكبر انخفاض على أساس سنوي في ستة أشهر، حيث عزز تخفيف قيود الفيروس الأنشطة الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن معدل البطالة في البلاد ارتفع 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 3.4% في نوفمبر.

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