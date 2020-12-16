«الحرف التراثية والقومية» ندوة بدار الأوبرا.. اليوم

تنظم دار الأوبرا المصرية ندوة بعنوان «الحرف التراثية ثروة قومية»، وذلك في السابعة من مساء اليوم علي المسرح الصغير، في إطار النشاط الثقافي والفكري الذي تقدمه دار الأوبرا بهدف إثراء القيم المجتمعية وتعزيز المقومات التراثية.وتستضيف الندوة كلا من الإعلامية رجاء إبراهيم، سحر السكوت مدير برنامج التنمية المستدامة بمركز تحديث الصناعة، والدكتور وليد انسي الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية، يديرها الدكتور جمال الشاعر، ويتخللها فقرات غنائية لفرقة عشاق النغم بقيادة الدكتور محمد عبد الستار، بمصاحبة المطربين أدهم جوهر، محمد ممدوح وزينب حسن.