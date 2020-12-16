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الأربعاء 16 ديسمبر 2020 الموافق 01 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الزراعة المستدامة فى مصر ندوة أونلاين..اليوم

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:11 ص
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
نضال ممدوح
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ينظم مركز الدراسات والبرامج الخاصة بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية٬ في الواحدة من بعد ظهر اليوم الأربعاء٬ ندوة أونلاين بعنوان "التنمية الريفية والزراعة المستدامة في مصر" والتي تتطرق إلي التحديات التي تواجه التنمية الريفية المستدامة والزراعة المستدامة في مصر، كما تناقش الجوانب المختلفة للتنمية الريفية المستدامة في مصر أيضًا، مع عرض نماذج تنموية تهدف إلى دعم منظومة الإنتاج الزراعي والتنمية الريفية بوجه عام.

يقدم الندوة نخبة من المتحدثين البارزين وهم: الدكتور هاني سويلم المدير العام لقسم الهيدرولوجيا الهندسية ومجلس اليونسكو للتغيرات الهيدرولوجية وإدارة الموارد المائية في جامعة آخن بألمانيا، والدكتور خالد أبو زيد مدير إدارة موارد المياه بمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا، والدكتور محمد بيومي مساعد للممثل المقيم ورئيس فريق البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، والدكتور سيجوارد فون لاور، جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة مع ممثلين عن الجامعات المصرية المشاركة في الحدث. كما تبث الندوة عبر صفحة الفيسبوك الخاص بالمركز.

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