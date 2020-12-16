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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. انطلاق أولى فعاليات سلسلة «تواصل» فى «الأعلى للثقافة»

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:07 ص
الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة
ايهاب مصطفى
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تنظم لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس، ومقررها الدكتور حسين حمودة، أولى فعاليات سلسلة "تواصل" التي تنظمها اللجنة تحت إشراف الدكتورة عزة بدر عضوة اللجنة، وتبدأ الأمسية فى تمام الخامسة من مساء اليوم الأربعاء بقاعة الفنون بالمجلس.

يشارك في الأمسية كل من الدكتور محمد حلمي حامد بمداخلة بعنوان "إبداع شعري"، ونجلاء السيد سعيد وتتحدث عن "إبداع شعري"، وشيماء أحمد وتتكلم عن "إبداع قصصي"، ومحمد محمد مستجاب ومداخلة حول "إبداع قصصي"، ويوسف الراوي ويتحدث عن "غناء".

كما تتم مناقشة كتاب "مصر وأهلها" وهو كتاب ينشر لأول مرة بالعربية لزكى نجيب محمود، ويناقش الكتاب كل من اعتدال عثمان، والدكتور محمد الشحات، وتدير الأمسية الدكتورة عزة بدر، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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