محافظ الوادى الجديد يوجه بتذليل العقبات أمام الشركات المتعثرة

ناقش اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عددًا من المشروعات الاستثمارية على أرض المحافظة خلال ترؤسه مجلس إدارة خدمة المستثمرين، بحضور سكرتير عام المحافظة المساعد وأعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء الوحدات المحلية.ووجه الزملوط بضرورة تذليل كافة العقبات أمام الشركات الاستثمارية المتعثرة ومنحها مهلًا لتوفيق أوضاعها، مشددا بسحب المساحات غير المستغلة من الشركات غير الجادة وإعادة طرحها بالمزاد العلني لإقامة مشروعات استثمارية أخرى.وقرر مجلس الإدارة سرعة الانتهاء من تحصيل المتأخرات المستحقة للدولة من المشروعات وتحرير العقود الابتدائية للشركات الجاده في التنفيذ.كما وافق المجلس علي الطلبات المقدمة من بعض الشركات بتعديل الأنشطة بشرط تسديد كافة المتاخرات وحصولها علي التراخيص القانونية من الوزارات المعنية.