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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض «إنشاء الدوائر» بمركز الجزيرة للفنون.. الليلة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:04 ص
إنشاء الدوائر
إنشاء الدوائر
نضال ممدوح
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يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ معرضين للفن التشكيلي٬ بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

المعرض الأول للفنان الدكتور أبوبكر النواوي، بقاعتي أحمد صبري وراغب عياد، وعنه يقول «النواوي»: «طالما راودتني فكرة أن الفن مرتبط ارتباطًا وثيقًا بكل من الإخلاص والصدق والاجتهاد٬ والصبر، فالفن في المُطلق هو المعاني والقيم جميعها التي نطمح نحن بني البشر للوصول إليها، وكما يحمل الفن في طياته الأمل، فهو يحمل سر من أسرار الخيال، الفن هو مشوار حياة٬ حياة البشرية جميعها بكل ما فيها من أوجاع وأفراح من مكاسب وخسائر، هو قصة كفاح البشرية للوصول للمعرفة والعلم والنهوض من ضلال الجهل».

أما المعرض الثاني، فيقام تحت عنوان «إنشاء الدوائر» بقاعة الحسين فوزي٬ للفنانة الدكتورة إيمان البنا٬ وفيه تطرح مناقشة علاقة افتراضية بين «الذات» داخل المحيط العمراني، حيث العلاقة بين المركز والمحيط٬ الداخل والخارج٬ داخلي ومحيطي٬ وكيف يرتب الخارج كل ما هو مبعثر بداخلنا٬ وذلك من خلال استخدام «العمران» كمدلول رمزي عن الخارج وأثره على «الطبيعة» الداخل.

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