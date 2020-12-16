محافظ الوادى الجديد يناقش مشروعى المنازل الريفية والإسكان الاجتماعى

كلف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بإعداد مذكرة موجهة لوزارة التخطيط توضح موقف مديونية بنك الاستثمار القومي لدى المحافظة، وذلك لإمكانية إسقاط غرامات التأخير المحتسبة.جاء ذلك خلال اجتماعه مع مجلس إدارة صندوق الإسكان، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء مجلس الإدارة الصندوق، وذلك للوقوف على إيرادات ومصروفات الصندوق، حيث وجه بإنشاء محلات بسور مسجد ناصر الاجتماعي بمدينة الخارجة والمجمع الإسلامي بموط، وذلك لخدمة أهالي الأحياء المجاورة ولتعزيز موارد المساجد للصرف منها على أعمال التطوير والصيانة.وناقش الزملوط، خلال الاجتماع، مشروعي المنازل الريفية بالقرى والإسكان الاجتماعي بمراكز المحافظة، حيث وجه بسرعة الانتهاء من دراسة احتياجات المدن من الوحدات السكنية والقرى من المنازل الريفية، وسرعه تسليم 13 وحدة سكنية ضمن الإسكان الاجتماعي بالداخلة.