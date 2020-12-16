السفارة الإثيوبية تدعو لعقد اجتماع مع المستثمرين المصريين.. اليوم

دعت سفارة إثيوبيا بالقاهرة رجال الأعمال المصريين والمستثمرين من أصحاب الاستثمارات في إثيوبيا وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأثيوبي إلى عقد اجتماع مع السفارة عبر شبكة الإنترنت، اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.وأكد علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود استثمارات مصرية في إثيوبيا تتعدى 750 مليون دولار في الفترة ما بين 2010 و2018، موضحًا أن المستثمرين المصريين في إثيوبيا تحملوا عنصر المخاطرة برأسمالهم ولم يستفيدوا بمبادرات التمويل من البنوك الأفريقية التي لم تكن موجودة وقت بناء مصانعهم، الأمر الذي يكشف عن ضرورة حماية السلطات الإثيوبية للاستثمارات الأجنبية على أراضيها.وأضاف السقطي، أن الصراع القائم في إقليم التيجراي هو شأن داخلي لدولة إثيوبيا، وحين تم اختيار مكان إنشاء المصانع المصرية هناك كان ذلك نتيجة لاختيار أفضل العروض والحوافز الاستثمارية المقدمة في ذلك الوقت، متمنيا للشعب الإثيوبي الاستقرار والتوصل لأفضل الحلول السياسية السلمية الممكنة حفاظا على مستقبل بلادهم.