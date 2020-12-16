حمو بيكا لعمر كمال: «مع السلامة يا صحاب مزيفة»

أثيرت حالة من الجدل، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عبر صفحته الشخصية، أنه لا يريد أن يتعامل مرة أخرى مع المغني عمر كمال، مطالبًا من الجمهور عدم ذكره في أي حفلة مرة أخرى معه.وكتب "بيكا"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "ياريت محدش يكلمني في شغل على الشخصية دي عشان أنا كنت بحبها".وواصل حديثه: "والشخصية دي بتتهرب من شغلي اللي خلاني اتفق عليه والإثبات بعد الصورة دي هنزل فيديو، وهو عامل بيحبني وهو بيكرهني، مع السلامة يا صحاب مزيفة".جدير بالذكر أن حمو بيكا احتفل بنجاح أغنيته الأخيرة، التي طرحها مع المطرب عمر كمال، والتي حملت اسم "انتي معلمة".